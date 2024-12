Manfredi: “Stadio Maradona, è possibile la cessione al Napoli”

Il Sindaco di Napoli interviene a CRC e fa il punto sul futuro dello stadio: “Ne parlo spesso con il presidente. La cessione della proprietà è possibile”

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha fatto il punto sul futuro dello Stadio Maradona e sui progetti per la città nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su CRC, radio partner della SSC Napoli.

Sul tema stadio, il primo cittadino ha chiarito la situazione: “Il nostro obiettivo è riqualificare il Maradona, che rappresenta un patrimonio immateriale della città. Con De Laurentiis ci parliamo spesso. Per acquisire la proprietà dell’impianto, il Napoli dovrebbe investire oltre 150 milioni. La legge lo prevede e sarebbe possibile se ci fossero investimenti importanti che giustifichino la cessione”.

Manfredi ha poi precisato: “Nella valutazione non rientra solo lo stadio, ma anche le aree perimetrate che dipendono dal progetto presentato. Serve una proposta concreta per procedere con la valutazione dell’Agenzia delle Entrate. Come Comune faremo il possibile per realizzare un progetto valido”.

Sul tema del centro sportivo, il Sindaco ha aperto nuovi scenari: “Dipenderà dalle richieste della società e da quanti campi si vorranno realizzare. Abbiamo dato disponibilità anche su Bagnoli. Sono sempre stato aperto nel rispetto delle leggi”.