Conte: “La Roma festeggia un pari? Significa che facciamo paura. Mancini ha visto un’altra partita”

Il tecnico del Napoli analizza il pareggio dell’Olimpico e lancia una frecciata al difensore giallorosso. Sulla crescita della squadra.

Antonio Conte non le manda a dire dopo il pareggio del suo Napoli contro la Roma. Il tecnico azzurro ha risposto piccato alle dichiarazioni di Mancini ai microfoni di DAZN: “Ho ascoltato le sue parole, quando uno gioca non si rende conto di cosa succede in campo. Ha detto che hanno avuto tantissime occasioni, magari ha visto un’altra gara oppure è entrato dopo in campo”.

Sul pari all’Olimpico e l’entusiasmo dei giallorossi, Conte ha sottolineato: “Ci sta di pareggiare qui, ci sta di vedere così tanta soddisfazione da parte dei calciatori della Roma nel pareggiare contro di noi. Significa che stiamo facendo qualcosa d’importante”.

Il tecnico non nasconde il rammarico per il gol subito: “Certamente potevamo fare meglio nell’ultima occasione, hanno fatto lo stesso gol contro l’Eintracht. In settimana lo abbiamo fatto rivedere 15 volte al video. Loro venivano da 7 vittorie consecutive all’Olimpico”.

I numeri certificano la crescita esponenziale della squadra: “Ora abbiamo 54 punti, lo scorso anno si chiuse a 53. Quando hai una stagione così negativa non puoi pensare sia solo sfortuna. C’è stato da resecare il tutto ed iniziare a lavorare sul discorso dell’autostima e tattico. Adesso siamo una squadra, vedere la soddisfazione dei calciatori della Roma fa capire che siamo temuti”.

Il bilancio è più che positivo: “Abbiamo fatto 7 vittorie e 1 pari giocando contro Atalanta, Juve e Roma. Avrei messo tante firme se me lo avessero detto prima. I ragazzi stanno facendo qualcosa di strepitoso”.

Sul mercato e il sostituto di Kvaratskhelia, Conte chiude: “Dobbiamo essere più bravi a chiudere le gare. Per il mercato, ho visto che hanno spostato la data al 3 febbraio. È un periodo assurdo per noi allenatori, non vediamo l’ora che finisca perché crea instabilità”.