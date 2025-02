Billing: “Napoli, che accoglienza! Conte un vincente, qui per crescere. E il Maradona è da brividi”

A Radio CRC è intervenuto in esclusiva il nuovo centrocampista del Napoli, Philip Billing, arrivato a gennaio in prestito dal Bournemouth. Il danese ha raccontato le sue prime impressioni sull’esperienza in azzurro e sul lavoro con Antonio Conte.

Lavorare con Conte

“Uno dei motivi principali per cui ho scelto Napoli è proprio il mister. Conte è un vincente e, in allenamento, pretende il massimo ogni giorno. Sono qui per crescere e migliorare, e credo che lui sia l’allenatore perfetto per questo.”

L’inserimento nel gruppo

“Quando arrivi dall’estero in una nuova realtà, devi trovare il tuo spazio, ma qui ho trovato un gruppo eccezionale. L’atmosfera è familiare, tutti mi hanno accolto con grande disponibilità e mi aiutano costantemente. È un gruppo che lavora sodo, ho solo parole positive per loro.”

Allenarsi con McTominay e Anguissa

“Sono entrambi giocatori straordinari. Mi piace osservarli in allenamento per capire i loro movimenti e imparare qualcosa. Hanno grande fisicità e qualità tecniche, oltre alla capacità di inserirsi e segnare. Cerco di mantenere il mio stile di gioco, ma allo stesso tempo di prendere spunti da loro.”

Differenze tra Premier League e Serie A

“La cosa che mi ha colpito di più del calcio italiano è l’aspetto tattico. Rispetto alla Premier League, qui bisogna usare molto di più la testa. Ogni giorno lavoriamo sulla tattica e mi piace: ti permette di comprendere meglio il gioco e di crescere come calciatore.”

L’atmosfera del Maradona in Napoli-Juventus

“È stato incredibile vedere lo stadio pieno e i tifosi cantare per tutta la partita. Un’esperienza da pelle d’oca. È molto diverso rispetto a dove giocavo prima: qui il pubblico ti trasmette energia e voglia di dare il massimo.”

La città di Napoli

“Ho iniziato a esplorare un po’: ho visto il Vesuvio, il lungomare e, da lontano, Capri e la Costiera Amalfitana. È una città bellissima.”

Gusti musicali

“Ascolto rap e musica house, ma anche molta musica danese. Penso che inizierò ad ascoltare qualcosa in italiano per migliorare con la lingua. Non ho un genere preferito, mi piace variare.”