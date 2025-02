Frank Anguissa è il Player of the Month di gennaio: il premio sarà consegnato prima di Napoli-Udinese

Frank Anguissa è stato eletto EA SPORTS FC Player of the Month per gennaio, grazie alle sue prestazioni di altissimo livello con la maglia del Napoli. La sua card speciale è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC™ 25. Il riconoscimento sarà consegnato ufficialmente nel pre-partita di Napoli-Udinese, in programma domenica 9 febbraio 2025 alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Anguissa supera Lautaro, Dumfries e McTominay nella corsa al premio

Il centrocampista azzurro ha battuto una concorrenza di alto profilo, superando giocatori del calibro di Dumfries (Inter), Lautaro Martinez (Inter), McTominay (Napoli), Retegui (Atalanta) e Zortea (Cagliari).

La selezione è avvenuta attraverso le analisi avanzate di Stats Perform, basate sui dati di tracking raccolti dal sistema Hawk-Eye. Il modello di valutazione, sviluppato con K-Sport e scientificamente validato, considera non solo le statistiche tradizionali, ma anche i dati posizionali, offrendo una visione completa delle performance individuali e del loro impatto sul gioco di squadra. Il calcolo finale ha preso in esame le giornate dalla 19ª alla 22ª della Serie A Enilive 2024/2025.

Le parole di Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A

“In questa stagione, Frank Anguissa si sta confermando su livelli altissimi, affermandosi come uno dei centrocampisti più forti a livello internazionale. Forza fisica, recuperi difensivi e capacità di inserimento lo rendono un punto di riferimento per il Napoli, capolista del campionato. A gennaio ha arricchito le sue prestazioni con 2 gol e 2 assist, superando il suo record di reti in una singola stagione e conquistando meritatamente il titolo di EA SPORTS FC Player of the Month.”

Un riconoscimento prestigioso per il centrocampista camerunese, sempre più determinante nella stagione del Napoli.