Napoli, ballottaggio in difesa: Buongiorno o Juan Jesus contro l’Udinese?

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha fornito aggiornamenti sulla situazione di Alessandro Buongiorno e sul possibile ballottaggio con Juan Jesus in vista della sfida contro l’Udinese. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, ha spiegato come l’allenamento congiunto con il Giugliano sia stato pensato proprio per permettere al difensore ex Torino di accumulare minuti nelle gambe.

“Buongiorno ha giocato per novanta minuti, ma potrebbe tornare tra i titolari più avanti, senza forzare i tempi e senza alterare le attuali dinamiche difensive”, ha dichiarato Modugno.

Il dubbio principale per Antonio Conte riguarda l’inserimento immediato dell’ultimo arrivato, considerando che ciò implicherebbe l’esclusione di Juan Jesus, che sta attraversando un ottimo momento di forma. “Juan Jesus si sta dimostrando affidabile, efficace in costruzione e in grande condizione psico-fisica. Per un allenatore, modificare certi equilibri non è mai semplice”, ha sottolineato il giornalista.

Il tecnico azzurro dovrà dunque valutare se inserire da subito Buongiorno, o se attendere ancora, dando continuità alla difesa che sta garantendo solidità alla squadra.