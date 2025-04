Schwoch: «Conte cercato dalla Juve, ma il Napoli ha già parlato con Allegri»

L’ex attaccante e direttore sportivo Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di Radioclub91, nel corso della trasmissione Il Calcio Parlato, soffermandosi sul futuro della panchina del Napoli e sulla gestione societaria del club azzurro.

«L’impressione è che qualche grossa società abbia cercato Conte, una su tutte la Juventus» – ha dichiarato Schwoch – «ma lui non è uno che fa le cose di nascosto. Quando prenderà una decisione, la comunicherà con chiarezza».

Secondo l’ex bomber, però, il Napoli si starebbe già cautelando per il dopo-Conte: «Da quello che so, il Napoli ha già parlato con Allegri. Se Conte è felice di restare, il Napoli lo è ancora di più, ma bisogna capire quanto De Laurentiis voglia restare ancora in ombra. Quest’anno è stato il presidente perfetto, ha evitato di far pesare il suo ego pur potendo parlare in qualsiasi momento».

Schwoch ha poi puntato l’attenzione su uno dei nodi più delicati in casa azzurra: la cessione di Khvicha Kvaratskhelia. «Credo che l’allenatore sia un po’ arrabbiato per la cessione di Kvara» – ha spiegato – «anche se al club non do colpe: una società di calcio è un’azienda e non può permettersi di perdere un giocatore a zero. Però, dopo lo scudetto, il georgiano doveva essere premiato con un rinnovo. Sarebbe stato il giusto riconoscimento per il suo valore e per quello che ha dato alla squadra».