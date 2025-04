Repubblica: “Napoli-Torino, parte la volata scudetto nel silenzio di Conte”

Meno tre. Il conto alla rovescia per la sfida di domenica sera contro il Torino è cominciato e per il Napoli si tratta della prima delle cinque finali che possono valere lo scudetto. Come riportato da Marco Azzi su la Repubblica – Napoli, la marcia d’avvicinamento degli azzurri si sta svolgendo senza scossoni, in un clima sereno ma concentrato, mentre i rivali dell’Inter affrontano un tour de force tra campionato e Coppa Italia.

Antonio Conte ha osservato con attenzione sia il derby di Milano che il recupero di campionato dell’Udinese contro il Torino, avversario di domenica al “Maradona” (calcio d’inizio alle 20:45). Un piccolo vantaggio tattico, spiega Azzi, che potrebbe fare la differenza in un finale in cui ogni dettaglio conta.

Serve più concretezza offensiva

Per vincere il titolo, servono i gol. E se Lukaku, McTominay e Anguissa hanno portato un contributo finora positivo, sarà necessario il risveglio di tutto il reparto offensivo. Giacomo Raspadori tornerà titolare al posto dell’infortunato David Neres (al secondo stop muscolare), mentre restano da valutare i contributi di Noah Okafor, Cyril Ngonge e Giovanni Simeone. L’attacco è stato finora l’anello debole del Napoli versione Conte, ma ora non c’è più tempo per i rimpianti.

La cessione di Kvaratskhelia a gennaio ha lasciato un vuoto pesante – 5 gol e 3 assist in 17 presenze – e da lì è iniziata una fase di assestamento offensivo. Ma la solidità difensiva ha tenuto in piedi i sogni azzurri: il Napoli è la squadra meno battuta nei cinque top campionati europei, come sottolinea Azzi, e questo ha permesso a Di Lorenzo e compagni di arrivare in scia all’Inter nonostante i tanti pareggi e le difficoltà realizzative.

Silenzio stampa per lutto, poi parlerà il campo

In segno di rispetto per i funerali di Papa Francesco, il Napoli ha scelto di sospendere la conferenza stampa pre-partita: «Sabato non ci sarà la consueta conferenza di vigilia», ha comunicato il club, sottolineando la volontà di Conte, profondamente religioso, di restare in silenzio per tutta la settimana.

Il countdown per Napoli-Torino prosegue così nel silenzio e nella concentrazione, ma da domenica sarà il campo a parlare. E per il Napoli, inizia davvero la corsa al tricolore.