Corriere dello Sport: “Napoli, la corsa scudetto ha due volti: Lukaku e Raspadori i protagonisti del finale”

Il Napoli di Antonio Conte corre verso il traguardo scudetto con due armi molto diverse ma complementari: Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. Due volti, due stili, un’unica missione. Da una parte c’è il gigante d’Anversa, il totem della squadra, dall’altra il “Jack nella manica” che sabato ha illuminato il finale contro il Monza con una giocata decisiva. Due uomini chiave in una maratona a tappe serrate, con il Torino prossimo ostacolo al Maradona.

Lukaku, il totem

Romelu Lukaku è la certezza di Conte, come ricorda il Corriere dello Sport: 12 gol e 10 assist in campionato, ogni sua rete ha sempre coinciso con una vittoria. Big Rom ha raggiunto la “doppia doppia” a 31 anni e 336 giorni, un traguardo che nella Serie A recente era riuscito solo a Mkhitaryan. E in Europa, quest’anno, ci sono riusciti solo Salah, Barcola e lo stesso Lukaku. Il numero 90 azzurro ha giocato tutte le partite in campionato, 30 da titolare, confermandosi uomo imprescindibile e perfetto interprete delle idee contiane. Il 13 maggio compirà 32 anni e sogna di festeggiare con lo scudetto in tasca.

Raspadori, l’uomo in più

E poi c’è Giacomo Raspadori. Come sottolinea Fabio Mandarini nel suo pezzo, Raspa è il professionista ideale: gioca a intermittenza ma non si lamenta mai, e quando entra è spesso decisivo. A Monza, in 8 minuti, ha prima lanciato Politano e poi servito l’assist per la rete di McTominay. È già successo altre volte: Lazio, Como, Fiorentina, Venezia… ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto presente. Con Neres nuovamente ai box, Raspadori diventa ancora una volta una risorsa fondamentale per Conte.

Scelte tattiche e segnali

Domenica al Maradona potrebbe esserci di nuovo spazio per il 4-2-4 o per il classico 4-3-3, ma resta la possibilità che Conte scelga l’assetto a due punte, con Lukaku e Raspadori insieme. Una coppia anomala ma letale, già testata con successo nei mesi più difficili della stagione.

Lukaku il terminale, Raspadori la scintilla. Entrambi, scrive il Corriere dello Sport, dovranno essere protagonisti nelle ultime cinque giornate, decisive per dare forma a un sogno chiamato tricolore. Napoli li affida al suo destino.