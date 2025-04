Corriere dello Sport: “Napoli, il dodicesimo uomo in campo: il Maradona verso l’ennesimo sold out”

Il Napoli è tornato in vetta alla classifica e la città risponde con un amore incondizionato: per la dodicesima volta in stagione – la settima consecutiva – il Maradona sarà sold out per la gara contro il Torino, in programma domenica alle 20:45. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sono bastate poche ore per polverizzare i biglietti: l’ultima scorta di Tribuna Posillipo è andata via in un lampo.

Il Maradona si accende per lo scudetto

Quella contro il Torino è la quintultima tappa di una corsa al titolo che ha i tratti di una finale olimpica. Napoli e Inter, appaiate a 71 punti, si preparano al rettilineo finale, ma gli azzurri potranno contare su tre sfide casalinghe (Toro, Genoa e Cagliari) davanti a oltre 150.000 tifosi attesi fino a maggio. Una maratona che ora somiglia a una sprint sui 100 metri, con il Maradona a fare da trampolino emotivo.

Dalla tirannia del 2023 al thriller 2024

Il Napoli del terzo scudetto dominava con largo anticipo. Oggi invece è un thriller, una storia tesa e vibrante, “un romanzo di le Carré scritto a Pizzofalcone da De Giovanni”, sottolinea Mandarini. Un Napoli più umano, più lottatore, più resiliente, rinato dalle ceneri post-trionfo e ricostruito dalle mani e dalla “cazzimma” di Antonio Conte.

Il cuore dei tifosi

Il popolo azzurro ha amato subito Conte, inizialmente sulla fiducia, poi per ciò che ha costruito: una squadra che non molla mai, capace di reinventarsi senza Kvara, ritrovando eroi inattesi come McTominay, con Lukaku tornato protagonista. Dai 45.000 con il Bologna ad agosto ai quasi 50.000 fissi a ogni gara casalinga, i tifosi hanno risposto con un affetto che trascende il risultato.

Domenica, Napoli-Torino sarà il dodicesimo sold out stagionale. Il dodicesimo uomo in campo ha un nome preciso: Napoli. In attacco, in difesa, ovunque. Con Conte. Con il cuore.