A volte ritornano: Marotta piazza un colpo alla Lukaku | Preso per 20 milioni

L’Inter potrebbe riabbracciare un ex protagonista della finale di Champions League 2023.

Da anni è considerato uno dei dirigenti più abili del calcio italiano, e stagione dopo stagione continua a dare ragione a chi lo definisce il “re del mercato”. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha costruito una squadra solida e vincente senza mai perdere di vista la sostenibilità economica. Un equilibrio difficile da mantenere, ma che lui trasforma in arte.

Basti pensare agli acquisti a parametro zero di calciatori poi diventati titolarissimi, alle operazioni lampo chiuse in silenzio, o ai ritorni studiati a tavolino come quello – clamoroso – di Romelu Lukaku. Cedere il belga al Chelsea per 100 milioni, e riportarlo a Milano un anno dopo in prestito, è stato uno dei colpi più eclatanti della sua carriera.

L’abilità di Marotta non è solo nelle trattative economiche, ma nella capacità di intercettare momenti psicologici, voglie di rivalsa, incastri ambientali. Lui sa quando un giocatore è pronto a tornare. E, più importante ancora, sa quando l’Inter è pronta per riaccoglierlo.

Anche in questa stagione, il mercato nerazzurro ha seguito lo stesso schema: acquisti intelligenti, giovani di prospettiva, qualche scommessa ben ponderata. Il tutto senza scossoni, senza frenesie, ma con la consueta efficienza di una macchina ormai rodata.

Un ritorno possibile

Mentre le altre big italiane vivono fasi alterne tra ricostruzione e incertezza, l’Inter targata Marotta è riuscita a mantenere la propria identità, alimentando nel tempo un ciclo virtuoso. Lo spogliatoio è compatto, Inzaghi lavora con serenità, e le scelte di mercato si inseriscono sempre in un disegno chiaro.

E proprio in questa logica si inserisce il possibile ritorno di un volto noto a San Siro: quello di André Onana. Il portiere camerunese, venduto al Manchester United nell’estate 2023 per una cifra vicina ai 50 milioni di euro dopo la finale di Champions League persa contro il City, potrebbe tornare a vestire nerazzurro.

Marotta fiuta l’affare

Sul piano tecnico, Onana rappresenterebbe un upgrade importante per i nerazzurri. Esperienza internazionale, qualità tra i pali e capacità di impostazione che ben si adattano al gioco di Inzaghi. Sul piano economico, invece, si tratterebbe di un’operazione in perfetto stile Marotta: costi contenuti, alta resa e impatto immediato.

Se l’operazione andasse in porto, sarebbe l’ennesima dimostrazione del fiuto di Marotta. Riportare un ex protagonista a Milano, ridandogli fiducia e rilanciando la sua carriera, è una specialità della casa. Lukaku ha aperto la strada, ora tocca a Onana. E chissà che questo ritorno, se confermato, non diventi la base per un’altra stagione memorabile in casa Inter. Con Marotta al timone, nulla è davvero impossibile.