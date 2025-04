Il Mattino: “Lukaku-McTominay, la coppia d’oro del Napoli”

Arrivati insieme dalla Premier, sono diventati l’anima e la forza del Napoli di Conte: Big Rom segna e fa segnare, Scott sorprende e trascina

Il volto del Napoli capolista ha due nomi e un solo cuore che batte all’unisono: Romelu Lukaku e Scott McTominay. Insieme hanno già realizzato 21 dei 52 gol stagionali degli azzurri in 33 giornate, quasi la metà del totale. Eppure sono arrivati entrambi solo la scorsa estate, direttamente dalla Premier League, e per la prima volta hanno condiviso lo stesso spogliatoio. Ma il loro impatto è stato devastante.

Come racconta Bruno Majorano su Il Mattino, la scelta di puntare su Lukaku è stata fortemente voluta da Antonio Conte, che ha trovato nel belga l’uomo chiave del suo progetto tecnico. Dal momento del suo arrivo, “Big Rom” ha segnato 12 reti in campionato e fornito 10 assist: un contributo totale che nel basket definirebbero da “doppia doppia”. Ogni volta che segna, il Napoli vince. E anche quando non trova la rete, trascina la squadra con la sua presenza, la sua forza e il suo spirito di leader.

L’intesa perfetta: McTominay come partner ideale

Ma accanto a Lukaku, brilla una delle sorprese più luminose della stagione: Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, prelevato dal Manchester United, ha portato fisicità, inserimenti e gol. Ben 9 reti in Serie A, la maggior parte delle quali sbloccando partite complicate, come contro Monza ed Empoli. Una risorsa fondamentale per Conte, che lo ha reso titolare inamovibile.

McTominay si è rivelato il partner perfetto per Lukaku, beneficiando dei movimenti del belga per infilarsi negli spazi e colpire. Sa far male di destro, di sinistro, di testa, ed è il classico centrocampista moderno, capace di fare le due fasi e di essere sempre nel vivo del gioco. Da quando Kvaratskhelia ha lasciato Napoli, è stato lui a prendersi la squadra sulle spalle, contribuendo in maniera decisiva nei momenti chiave.

Una chimica da titolo

L’intesa tra i due cresce a vista d’occhio: si trovano a memoria, si completano, si cercano. E nei momenti caldi del campionato, stanno regalando punti pesanti. Contro Empoli e Monza, le ultime due vittorie azzurre, c’è sempre la firma di entrambi: gol, assist, sacrificio e leadership.

Il sistema di Conte li esalta entrambi: Lukaku catalizza, McTominay colpisce. Uno regge la squadra, l’altro rompe gli equilibri. E il Napoli vola.