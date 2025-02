Antonio Conte eletto ‘Coach of the Month’ per gennaio in Serie A

Antonio Conte si aggiudica un importante riconoscimento: l’allenatore del Napoli è stato nominato ‘Coach of the Month for January’, titolo assegnato al miglior tecnico del mese in Serie A. Un traguardo meritato dopo un gennaio straordinario, caratterizzato da diverse vittorie e dalla conferma del primo posto in classifica, ora consolidato con un vantaggio di +3 sull’Inter, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina di Palladino al Franchi.

Secondo la nota ufficiale, il premio Philadelphia Coach Of The Month di gennaio verrà consegnato a Conte nel pre-partita di Napoli-Udinese, in programma domenica 9 febbraio 2025 alle ore 20:45, presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il criterio di assegnazione del premio

Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive, che hanno valutato gli allenatori in base a criteri tecnico-sportivi, qualità del gioco espresso e comportamento in campo, incluso il fair play. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate di campionato dalla 19ª alla 22ª della Serie A Enilive 2024/2025.

Conte si conferma dunque tra i protagonisti assoluti di questa stagione, guidando il Napoli con determinazione e risultati di alto livello.