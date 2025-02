Napoli, rischia di saltare Saint-Maximin! Problemi con l’Al-Ahli

A poche ore dalla chiusura del mercato, complicazioni burocratiche mettono a rischio l’arrivo del francese. La triangolazione con il Fenerbahçe complica i piani di Manna.

Il Napoli rischia di perdere anche Allan Saint-Maximin. Come riporta il Corriere dello Sport, sono emersi seri problemi burocratici che potrebbero far saltare l’operazione con l’Al-Ahli.

La situazione si è complicata già sabato: “Il prestito semestrale di Saint-Maximin s’è complicato tremendamente. Anzi, ieri pomeriggio a un certo punto era considerato sfumato: problemi nella definizione dei documenti con l’Al-Ahli, saltando da un cavillo all’altro”, scrive il quotidiano.

La triangolazione con il Fenerbahçe, club che detiene il prestito del giocatore dall’Al-Ahli, ha creato ulteriori ostacoli. Il club turco aveva inizialmente richiesto un indennizzo per liberare il calciatore, questione apparentemente risolta tanto che “Mou non l’ha neanche convocato per la partita con il Rizespor”.

Il Napoli aveva già organizzato il viaggio del giocatore a Roma per le visite mediche, ma è emerso un problema con la documentazione araba e i termini di un mercato già chiuso venerdì. Il ds Manna sta lavorando per risolvere la situazione, ma il tempo stringe: la deadline è fissata a mezzanotte.

“Oggi arriverà il verdetto definitivo”, conclude il Corriere dello Sport. Il rischio concreto è che il club azzurro possa restare senza il sostituto di Kvaratskhelia dopo il suo addio improvviso.