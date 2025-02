Saint-Maximin-Napoli, ci siamo! Prestito da 4 milioni, stasera può essere all’Olimpico

L’esterno francese ha già salutato il Fenerbahce. L’Al-Ahli ha dato il via libera per il prestito oneroso fino a giugno.



Il Napoli piazza il colpo per sostituire Kvaratskhelia. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Allan Saint-Maximin è pronto a diventare il nuovo esterno offensivo della squadra di Antonio Conte. Il francese ha già fatto le valigie, salutando il Fenerbahce per iniziare la sua nuova avventura all’ombra del Vesuvio.

L’operazione è stata architettata con maestria da De Laurentiis: prestito oneroso dall’Al-Ahli fino a giugno, con il club saudita che ha già risolto il precedente accordo con i turchi di Mourinho. Un’operazione complessiva da 4 milioni di euro, che comprende sia l’indennizzo al club arabo sia l’ingaggio del 27enne per i prossimi sei mesi.

Il talento francese potrebbe già raggiungere i nuovi compagni nelle prossime ore a Roma, dove la squadra sarà in ritiro per la sfida di domani contro la formazione di Ranieri. Se tutto procederà secondo i piani, Saint-Maximin potrebbe assistere al match dell’Olimpico dalla tribuna, in attesa di visite mediche e firma sul contratto.

Conte, si aspettava un nome diverso per non far rimpiangere Kvara, come ha rivelato in conferenza stampa. Allan Saint-Maximin , in ogni caso è dotato di velocità, dribbling e capacità di saltare l’uomo, caratteristiche che si sposano alla perfezione con il gioco dell’allenatore pugliese.