Comuzzo-Napoli, è corsa contro il tempo: De Laurentiis offre 35 milioni, ma Commisso…

Il club azzurro non molla la presa per il difensore della Fiorentina. Ballano 5 milioni tra domanda e offerta, con il tempo che stringe verso la chiusura del mercato.

Il Napoli continua il pressing serrato per Pietro Comuzzo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa con la Fiorentina è entrata nelle ore decisive, con Aurelio De Laurentiis deciso a regalare il difensore a Conte prima della chiusura del mercato prevista per domani a mezzanotte.

La distanza tra le parti si è assottigliata ma resta significativa. “Comuzzo dov’è? Si direbbe in quella terra di mezzo rappresentata dai cinque milioni di differenza” scrive la rosea, che poi dettaglia: “l’offertona di De Laurentiis (5 milioni subito, 25 a giugno, altri cinque in bonus abbordabili che fanno 35) e la ‘richiestona’ di Commisso, che sotto ai 40 non vuole scendere”.

Le prossime ore saranno decisive per capire se si arriverà alla fumata bianca. Come evidenzia La Gazzetta: “Bisognerà attendere ancora, capire se proprio sul suono della sirena la Fiorentina si renderà conto di rinunciare praticamente ad una specie di caveau pieno di danaro o se Aurelio De Laurentiis si lancerà oltre il ragionevole dubbio”.

La sensazione è che la trattativa potrebbe protrarsi fino agli ultimi minuti di mercato, con il Napoli che non ha intenzione di mollare il colpo e la Fiorentina di Rocco Commisso che mantiene il punto sulla valutazione. Una partita a scacchi che potrebbe risolversi con un incontro a metà strada o con un nulla di fatto che rimanderebbe tutto alle prossime sessioni di mercato.