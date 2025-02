Dybala-Lukaku, dall’abbraccio alla sfida: “Fratello, questa volta sono contro di te”

L’argentino, fresco di rinnovo con la Roma, sfida l’amico Lukaku, 9 goal con il Napoli di cui 5 contro le big. Dal loro abbraccio al Maradona alla sfida di stasera.

C’è un’immagine che racconta tutto: Paulo Dybala e Romelu Lukaku che si abbracciano al Maradona lo scorso 24 novembre. Da compagni di squadra ad avversari, ma con un feeling che va oltre le maglie. Stasera all’Olimpico si ritrovano da rivali, entrambi rinati dopo un inizio di stagione complicato.

La Roma si aggrappa alla sua Joya, che dopo i rumors di mercato sull’Arabia ha spazzato via ogni dubbio rinnovando fino al 2026 (8 milioni di ingaggio e clausola da 12 milioni). L’arrivo di Claudio Ranieri ha rimesso l’argentino al centro del progetto, con il tecnico che ha subito messo in chiaro le cose: “Ho detto al presidente che io faccio come mi pare, non voglio sapere se ha clausole o no. La prima cosa che gli ho detto, parlo in faccia ai miei presidenti. Non so se è vero o no, ma io scelgo chi voglio”.

Dall’altra parte c’è Lukaku, voluto fortemente da Antonio Conte e criticato nei primi mesi in azzurro. Il belga ha risposto sul campo: 9 reti stagionali, di cui 5 pesantissime contro Milan, Roma, Fiorentina, Atalanta e Juventus, condite da 7 assist. Un bottino che sta contribuendo a riempire il “fieno in cascina” citato dal tecnico salentino.

Lo scorso anno formavano una coppia da 37 gol in giallorosso: 21 Lukaku in 47 presenze, 16 Dybala in 39. All’andata il belga ha deciso il match con la sua ex squadra, mentre l’argentino è entrato solo all’88’ per problemi fisici. Stasera si ritrovano dall’inizio, pronti ad accendere Roma-Napoli con la loro classe.

Due carriere parallele: Dybala ha superato i soliti problemi fisici e si è ripreso la Roma, Lukaku ha zittito i critici a suon di gol pesanti. L’abbraccio del Maradona è ormai un ricordo, stasera all’Olimpico saranno solo avversari per 90 minuti. Ma il rispetto e l’amicizia vanno oltre una partita, anche se fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre.