LIVE! Roma-Napoli: attesa per le formazioni ufficiali

Non solo il derby Milan-Inter: il posticipo della 23ª giornata di Serie A offre un altro big match. Il Napoli di Conte cerca punti pesanti all’Olimpico.

Sfida suggestiva all’Olimpico tra Romelu Lukaku e il suo passato: il bomber belga proverà a trascinare i suoi per consolidare il primato in classifica, subito dopo l’esito della stracittadina milanese.

La Roma, fresca di accesso ai playoff di Europa League, cerca l’opportunità di risalire la classifica e regalare una bella soddisfazione al proprio pubblico.

DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida tra Roma e Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN tramite:

App su smart tv

Console di gioco ( Xbox e PlayStation )

e ) TIMVISION Box

Google Chromecast

Amazon Fire TV Stick

DAZN 1 (canale 214 di Sky)

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

Buongiorno è tornato tra i convocati ma si accomoderà in panchina, poiché non al top: fiducia a Juan Jesus accanto a Rrahmani. Per il resto formazione fatta, con Spinazzola terzino sinistro al posto dell’infortunato Olivera.

