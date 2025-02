Corriere dello Sport: “Napoli, benedetta primavera”

Dopo un febbraio difficile, il Napoli può guardare alla primavera con fiducia. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, le squadre di Antonio Conte storicamente migliorano il proprio rendimento nell’ultimo trimestre del campionato. Lo dimostrano i numeri della sua carriera: dal 2011 a oggi, tra Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham, il tecnico ha ottenuto una media di 2,33 punti nelle fasi finali della stagione, con percentuali di vittorie che toccano addirittura il 90% nel mese di aprile.

Un Napoli in calo, ma ancora in corsa

Il mese di febbraio è stato il peggiore per gli azzurri: tre pareggi e una sconfitta, dopo una striscia positiva di dieci partite. L’ultimo successo risale al 25 gennaio contro la Juventus, da allora la squadra è scivolata al secondo posto, a un punto dall’Inter e con la Dea a -2. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, i cali nei secondi tempi e alcune disattenzioni difensive sono costati punti pesanti, con gol subiti nei minuti finali contro Lazio e Roma e la clamorosa sconfitta contro il Como.

Nonostante le difficoltà, il Napoli resta una delle protagoniste del campionato, capace di tenere testa alle rivali anche dopo l’addio di Kvaratskhelia e un mercato che non ha soddisfatto pienamente le ambizioni della squadra.

L’effetto Conte e il calendario di marzo

Secondo l’analisi di Fabio Mandarini, Conte può dare il benvenuto a marzo con fiducia: nei precedenti in Serie A, il tecnico ha raccolto 13 vittorie su 19 partite giocate (68%), con una media punti di 2,26, superiore ai 2 di febbraio. Il mese si apre con la sfida più dura: domani alle 18 al Maradona arriva l’Inter capolista. Poi, la Fiorentina il 9 marzo, la trasferta a Venezia il 16, prima della sosta. Gran finale il 30 marzo contro il Milan, in un altro big match fondamentale per la corsa al titolo.

Se le statistiche si confermassero, aprile potrebbe essere addirittura il mese decisivo: nei campionati precedenti, le squadre di Conte hanno ottenuto 18 vittorie su 20 partite, con una media punti impressionante di 2,8. Maggio chiuderà la stagione con percentuali ancora elevate: 11 successi su 15 gare, con 2,33 punti di media.

Emergenza infortuni, ma la primavera porta speranza

Il Napoli arriva alla sfida contro l’Inter con qualche problema di formazione: Spinazzola, Neres, Mazzocchi e Anguissa sono ancora ai box, ma il calendario potrebbe sorridere agli azzurri nelle prossime settimane. Febbraio è finalmente alle spalle, e Conte punta a sfruttare il trend che lo ha sempre visto protagonista nelle fasi finali della stagione.

La sfida con l’Inter sarà il primo vero banco di prova: una vittoria potrebbe segnare l’inizio della rinascita.