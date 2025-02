Napoli, il Maradona si prepara all’invasione: sold out contro l’Inter, la città crede ancora nel sogno scudetto

NAPOLI – Il Napoli non si arrende. Nonostante un periodo complicato e una serie negativa che dura da quattro partite, la città resta al fianco della squadra. Sabato, contro l’Inter, il Diego Armando Maradona sarà gremito in ogni ordine di posto: oltre cinquantamila tifosi trasformeranno lo stadio in un catino ribollente di passione. L’ottavo sold out stagionale è già in archivio, il terzo consecutivo dopo quelli con Juventus e Udinese.

Come evidenziato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, questo sarà il più significativo: arriva dopo la sconfitta di Como, che ha interrotto una serie di dieci risultati utili consecutivi e ha fatto scivolare il Napoli al secondo posto, mettendo fine a un dominio durato diciotto giornate – anche se non consecutive. Eppure, il legame tra la squadra e la città è rimasto saldo, segno che la fiducia non è svanita: il sogno scudetto è ancora vivo e la caccia al primo posto continua.

La città spinge la squadra: nessuna resa

Nonostante le critiche piovute dopo il tonfo di Como, la maggioranza dei tifosi si è schierata al fianco di Conte e della squadra. Sui social, nelle radio e nei dibattiti televisivi, la voce dominante è una: il Napoli merita sostegno in questo momento delicato.

I dati confermano che la squadra non ha smesso di lottare. Contro il Como, ad esempio, i partenopei hanno corso più degli avversari (119.185 km contro 117.944 km), un segnale che il problema è più mentale che fisico. Lo stesso Conte, insieme a Spinazzola e Raspadori, ha sottolineato l’importanza di gestire con attenzione la pressione e di eliminare i pensieri negativi.

Napoli-Inter, sfida cruciale per lo scudetto

La sfida di sabato contro l’Inter non sarà decisiva, ma potrà indirizzare il campionato. Con il ritorno prepotente dell’Atalanta e altri scontri diretti all’orizzonte – come quello tra i bergamaschi e i nerazzurri del prossimo 16 marzo – il margine di errore si assottiglia.

Il Napoli sa che questa è una delle ultime occasioni per rimettere pressione ai rivali. Anche l’Inter arriva a questo appuntamento con più certezze rispetto a qualche settimana fa: il +1 in classifica è un vantaggio insperato fino a poche giornate fa, quando i nerazzurri si trovavano a -4. Ma al Maradona l’Inter troverà non solo undici avversari, ma anche un popolo intero pronto a spingere il Napoli oltre i propri limiti.

Il Maradona, il dodicesimo uomo in campo

Fabio Mandarini, sul Corriere dello Sport, sottolinea come l’atmosfera al Maradona potrà fare la differenza. Sarà una vera e propria invasione azzurra: bandiere, cori e passione accompagneranno il Napoli in una delle partite più importanti della stagione.

In campo ci saranno Conte e il suo passato: il tecnico sfiderà l’ultima squadra con cui ha vinto lo scudetto in Italia, l’Inter di Inzaghi. Un duello ad alta tensione che potrebbe ridisegnare gli equilibri del campionato.

Il Napoli è ferito, ma è vivo. E la città non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. Sabato sarà tutto azzurro: dal campo agli spalti.