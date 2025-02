Il Mattino: “Napoli attende il vero Romelu Lukaku”

Il Napoli attende il vero Romelu Lukaku. Il gigante belga, che con Antonio Conte è sempre stato un punto di riferimento, sta attraversando un periodo complicato: quattro partite senza segnare, con la squadra che non trova più la vittoria e ha raccolto appena tre punti.

Come evidenziato da Il Mattino, il calo di Lukaku è certificato dai numeri: in questa stagione ha realizzato nove reti, ma ciò che preoccupa è che sia appena ventunesimo nella classifica dei tiri in porta della Serie A, con 17 conclusioni totali. Un dato insolito per un attaccante abituato a dominare l’area di rigore.

Fiducia intatta, ma serve un cambio di marcia

Nonostante le difficoltà, la fiducia attorno a Big Rom resta alta. Anche il ct del Belgio, Rudi Garcia, lo ha rassicurato sul suo ruolo chiave in nazionale, nonostante le critiche che in Italia continuano ad aumentare, soprattutto sui social.

“C’è qualcosa di incomprensibile nelle critiche a Lukaku. È un leader della squadra, ha servito già sette assist e ha scelto con rispetto la maglia numero 11 sapendo dell’addio di Osimhen.”

Il problema, però, è che Lukaku non segna con la continuità che Napoli si aspettava. Nelle ultime dieci partite ha realizzato solo tre gol (contro Fiorentina, Atalanta e Juventus). A Como, nell’ultima uscita, ha toccato appena otto palloni in un’ora di gioco prima di essere sostituito, dato che conferma una fase offensiva in difficoltà.

Il grande esame contro l’Inter

Ora, il calendario gli offre una sfida che può cambiare tutto: il match contro l’Inter, la squadra con cui ha rotto bruscamente nell’estate scorsa e che da allora lo ha rinnegato.

Lukaku avrà addosso gli occhi di tutti e potrebbe giocarsi un pezzo di stagione in una sola partita. Conte non ha dubbi: sarà ancora lui il riferimento offensivo, sia che si giochi con il 4-3-3 sia con il 3-5-2.

“Lukaku gioca sempre così: è un trascinatore. Ma ora deve tornare a guardare la porta e tirare, perché il Napoli ha bisogno dei suoi gol.”

L’agente a Napoli: in ballo anche il futuro

Nelle prossime ore, il suo agente Federico Pastorello sarà in città per definire il rinnovo di Meret, ma ne approfitterà per parlare con il belga e capire il suo momento.

A Napoli servono i gol di Lukaku per non perdere contatto con la vetta e restare in corsa fino alla fine. Perché senza le sue reti, il Napoli non vince. E ora serve invertire la rotta.