Corriere dello Sport: “Napoli, cuore di Jack”

NAPOLI – In un febbraio complicato per il Napoli, Giacomo Raspadori rappresenta l’unica vera luce. Come sottolinea Fabio Mandarini su Corriere dello Sport, l’attaccante azzurro è passato da oggetto misterioso a protagonista assoluto. Con Antonio Conte, la sua stagione sembrava destinata a restare ai margini: ad agosto aveva giocato da centravanti titolare contro Bologna e Parma, ma con l’arrivo di Lukaku gli spazi si erano ridotti drasticamente. Il 4-3-3 lo aveva relegato in panchina, con appena 119 minuti giocati in 21 partite, un gol decisivo contro il Venezia e undici presenze da sostituto. A gennaio aveva anche pensato di cambiare aria, ma il tecnico ha bloccato qualsiasi possibilità di cessione, affermando con fermezza che “chi vuole vincere non vende i migliori talenti”.

Emergenza e rilancio

Come racconta il Corriere dello Sport, è stata l’emergenza a rilanciare Raspadori. L’infortunio di Neres e la necessità di cambiare modulo passando al 3-5-2 hanno portato Conte a riproporlo nel suo ruolo naturale: seconda punta a sostegno di Lukaku. E i risultati non si sono fatti attendere. Titolarità e prestazioni da protagonista contro la Lazio (gol e partecipazione decisiva all’autogol di Marusic), un’altra rete contro il Como, confermandosi il migliore in campo nonostante l’episodio sfortunato del raddoppio di Diao. Mandarini sottolinea anche un dato impressionante: contro il Como, Raspadori ha percorso 12.191 chilometri, superando persino McTominay, noto per la sua resistenza.

Ora Jack è il giocatore più in forma del Napoli e sabato contro l’Inter sarà impossibile lasciarlo fuori. Conte lo valorizzerà al massimo, come fatto finora, e lo schema a due punte sembra la soluzione più adatta per sfruttarne le qualità.

Gol e continuità

Il Corriere dello Sport evidenzia come, al netto delle difficoltà della squadra, Raspadori abbia finalmente avviato la sua rincorsa. Con i due gol consecutivi contro Lazio e Como è salito a quota tre stagionali, con una media di una rete ogni due partite da titolare. Un dato significativo in un attacco che, nell’ultimo periodo, ha perso brillantezza e che ora deve anche fare i conti con l’infortunio di Anguissa, terzo miglior marcatore del Napoli con cinque gol dietro Lukaku (9) e McTominay (6).

Una notte da scudetto

Nonostante il momento difficile, Raspadori avrà la chance di vivere da protagonista una notte speciale: Napoli-Inter sarà una sfida scudetto, davanti ai suoi compagni di Nazionale e in un Maradona gremito di tifosi. Fabio Mandarini racconta come Jack abbia atteso a lungo questo momento e ora lo stia sfruttando al meglio. Una bella storia, che potrebbe addirittura trasformarsi in una favola: non resta che aspettare il verdetto del campo.