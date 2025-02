Napoli, Neres punta il rientro contro il Venezia

NAPOLI – David Neres vede la luce in fondo al tunnel. Come riportato dal Corriere dello Sport, il recupero dell’esterno brasiliano procede secondo le previsioni e l’obiettivo è tornare a disposizione per la sfida contro il Venezia, in programma il 16 marzo in trasferta. Fuori dal giorno successivo alla partita contro l’Udinese al Maradona, ha già saltato le gare con Lazio e Como e sarà indisponibile anche contro Inter e Fiorentina. Se tutto andrà come previsto, il periodo di cinque settimane di stop inizialmente stimato potrebbe essere sufficiente a restituire a Conte un giocatore fondamentale per gli equilibri del Napoli.

Assenza pesante e cambio modulo

Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’infortunio di Neres ha avuto un impatto significativo sul Napoli, costringendo Conte a modificare il modulo di gioco. Il brasiliano è stato una pedina chiave nel periodo migliore della stagione, quando gli azzurri hanno inanellato sette vittorie consecutive – a partire dal successo all’andata contro l’Udinese – e ottenuto un pareggio prezioso all’Olimpico contro la Roma. La sua assenza, unita alla condizione non ottimale di Okafor, ha obbligato il tecnico a mettere da parte il 4-3-3 che aveva rappresentato la svolta tattica.

Un ritorno fondamentale per Conte

Neres non è solo un rifinitore elegante, ma anche un giocatore capace di garantire un contributo concreto in zona gol. Il Corriere dello Sport evidenzia come la sua assenza abbia pesato sia a livello tattico che dal punto di vista della produzione offensiva del Napoli, privando la squadra di imprevedibilità e qualità nell’ultimo terzo di campo.

Nel frattempo, anche Mazzocchi – fermatosi dopo la sfida con la Lazio – resterà fuori contro Inter e Fiorentina, aggravando ulteriormente l’emergenza sugli esterni. Ma l’attesa per il rientro di Neres potrebbe presto concludersi: il brasiliano ha il Venezia nel mirino e conta i giorni per tornare a disposizione.