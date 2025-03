Napoli, la primavera di Conte: numeri da scudetto e strategie per la vetta

La primavera di Antonio Conte arriva sempre in anticipo. Storicamente, le squadre allenate dal tecnico salentino cambiano marcia tra marzo e maggio, un periodo in cui la sua media punti è impressionante: 2,33 a partita, con una percentuale di vittorie del 73%.

Come riportato da Raffaele Auriemma – Tuttosport, al contrario, il suo principale rivale, Simone Inzaghi, registra tra le ultime 11 giornate una delle medie punti più basse tra gli allenatori della Serie A.

Napoli, aria di cambiamento: infortuni in calo e difesa a quattro

A Castel Volturno, dove oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti, si respira un’aria diversa. L’infermeria si sta svuotando e Conte può finalmente contare su più alternative:

Olivera è completamente recuperato e già tornato in campo contro l’Inter

Neres sta accelerando il recupero e punta alla convocazione per la sfida con il Venezia

Anguissa e Mazzocchi torneranno contro il Milan il 30 marzo

Come sottolineato da Raffaele Auriemma – Tuttosport, Conte ha ritrovato le sue certezze, e il pareggio con l’Inter ha confermato la solidità della sua squadra, mantenendo un solo punto di distanza dalla vetta.

La difesa a quattro resta la chiave del successo:

14 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte

31 gol segnati e solo 15 subiti (media 0,71 a partita)

Media punti di 2,23

Decisamente meglio rispetto al modulo con la difesa a tre, che ha portato a:

3 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte

12 gol fatti e 7 subiti (media 1,1 a partita)

Media punti crollata a 1,66

Verso la Fiorentina: spazio al 4-3-3 con Spinazzola avanzato?

Come evidenziato da Raffaele Auriemma – Tuttosport, il ritorno di Olivera permette a Conte di tornare stabilmente al 4-3-3 già domenica contro la Fiorentina.

Un’idea tattica potrebbe essere l’utilizzo di Spinazzola come esterno alto a sinistra, ruolo in cui aveva già giocato all’andata contro i viola il 4 gennaio.

Cross e dribbling: le due aree da migliorare

Due aspetti emersi con chiarezza contro l’Inter saranno al centro del lavoro tattico del Napoli nei prossimi giorni:

La precisione nei cross

Il Napoli è 11° in Serie A per cross riusciti (media 4,2 a partita)

Contro l’Inter ne ha completati solo 3 su 34 tentati (appena il 9%)

Dei 43 gol segnati, solo 7 sono arrivati di testa, un dato anomalo per una squadra che sviluppa il 75% delle azioni sulle fasce (40% a destra, 35% a sinistra)

L’efficacia nei dribbling

Senza Kvaratskhelia e Neres, i due migliori dribblatori della squadra, il Napoli è sceso all’11ª posizione in Serie A per dribbling riusciti (media 6,5 a partita)

Conte e l’obiettivo: prendersi la vetta e restarci fino alla fine

Come riportato da Raffaele Auriemma – Tuttosport, ci sarà tanto lavoro da fare a Castel Volturno, ma l’obiettivo di Conte non cambia: scavalcare l’Inter e rimanere in testa fino alla fine del campionato.

Con una squadra in crescita e una primavera da sempre favorevole, il Napoli è pronto a dare l’assalto al primo posto.