Repubblica: “Napoli è meravigliosa. Per questo sto provando a viverla in tutte le sue sfaccettature”

“Napoli è meravigliosa. Per questo sto provando a viverla in tutte le sue sfaccettature.” Con queste parole, Antonio Conte ha ribadito ancora una volta il suo forte legame con la città partenopea.

Come riportato da Marco Azzi e Pasquale Tina – Repubblica Napoli, l’allenatore del Napoli sta approfittando dei giorni di riposo dopo il pareggio con l’Inter per esplorare sempre più angoli della città.

Ieri, per lui, un doppio blitz:

Prima un caffè al San Carlo, in compagnia del sindaco Gaetano Manfredi

Poi una visita a Scampia, nel cuore della zona delle Vele

Conte non si è limitato al “salotto buono” della città: ama passeggiare tra via Chiaia, vicino a casa sua, ma è stato avvistato anche ai Quartieri Spagnoli, davanti al murale di Diego Maradona, e non disdegna una cena al Vomero, dove ha il suo ristorante preferito.

L’incontro con il sindaco Manfredi e la visita al San Carlo

Come sottolineato da Marco Azzi e Pasquale Tina – Repubblica Napoli, l’incontro tra Conte e il sindaco Manfredi è avvenuto in modo informale al bar del San Carlo, teatro che l’allenatore desiderava visitare da tempo.

Curiosamente, il San Carlo avrebbe potuto essere la location della sua presentazione ufficiale a giugno, prima che il Napoli optasse per Palazzo Reale in Piazza Plebiscito.

Per il tecnico, questa è stata quindi un’occasione per scoprire di persona il “Massimo” napoletano, simbolo di eccellenza in Italia e nel mondo.

Napoli a 360°: Conte e il rapporto con la città

Come riportato da Marco Azzi e Pasquale Tina – Repubblica Napoli, Conte sta dimostrando di voler vivere Napoli in modo totale, non solo sul piano sportivo ma anche culturale e sociale.

Oltre ai suoi giri nei quartieri più caratteristici, l’allenatore azzurro si è concesso con grande disponibilità ai tifosi, proprio come accade ogni giorno nel centro sportivo di Castel Volturno.

Il legame tra Conte e Napoli cresce giorno dopo giorno. Il tecnico ha abbracciato la città con lo stesso spirito con cui ha preso in mano la squadra: con determinazione e passione.