Teotino: “Più il Napoli lotta per lo Scudetto, più Conte ha motivazioni per restare”

Il giornalista Gianfranco Teotino, ospite negli studi di Sky Sport, ha analizzato il momento del Napoli dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, soffermandosi sul futuro di Antonio Conte e sulle prospettive della squadra in questa stagione.

SUL FUTURO DI CONTE

“Più la squadra sta sopra e lotta per lo Scudetto, più Conte ha motivazioni per rimanere. Certamente, avrà bisogno anche di ricevere segnali dalla società, quelli che non ha avuto a gennaio quando non è stato sostituito Kvaratskhelia. Conte lì se lo aspettava e nell’immediato credo abbia avuto ripercussioni sulla sua voglia di restare.”

SULL’IMPORTANZA DELLA CORSA AL TITOLO

“Se poi vincerà lo Scudetto o meno, per me è relativo. Già solo lottare per farlo è un risultato eccezionale per le prospettive del Napoli a inizio stagione. L’obiettivo era tornare in Europa, nemmeno in Champions League.”

Secondo Teotino, dunque, la crescita del Napoli rispetto alle aspettative iniziali potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle scelte future di Conte, il quale aspetta anche risposte dalla dirigenza per continuare il suo progetto in azzurro.