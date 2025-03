Conte: «I gol non me li posso inventare…»

NAPOLI – Antonio Conte non lascia spazio a interpretazioni: da qui alla fine della stagione, ogni partita sarà una finale. Come sottolinea Raffaele Auriemma per Tuttosport, il tecnico azzurro vuole che la sua squadra ritrovi la vittoria dopo cinque turni senza successi. L’ultima risale al 2-1 contro la Juventus del 25 gennaio, e il Napoli non può più permettersi passi falsi.

«Non servono parole, ma fatti. Le parole se le porta via il vento – ha dichiarato Conte in conferenza stampa –. Ci siamo allenati tanto e siamo ambiziosi. Aver fatto un’ottima partita contro l’Inter, che in questo momento è la squadra da battere, ci ha dato forza, ma la settimana prima avevamo perso con il Como. L’entusiasmo non può salire e scendere in base ai risultati, serve regolarità. Io cerco sempre di dare questo equilibrio alla squadra».

Lavoro sull’attacco: “Non possiamo inventarci i gol”

Uno dei problemi principali del Napoli è il rendimento offensivo. La squadra è solo quinta in Serie A per reti segnate, e Conte ha lavorato molto per trovare soluzioni. «Si dice che non facciamo tanti gol, ma se guardiamo la rosa vediamo che non ci sono giocatori con un curriculum da bomber – ha spiegato il tecnico –. Non possiamo inventarceli, ma possiamo lavorarci sopra. Se un giocatore segna 1 o 2 gol, non possiamo pensare che arrivi a 10, ma se ne fa 4 è già un grande passo avanti».

Modulo variabile e scelte di formazione

Il Napoli potrebbe tornare al 4-3-3, con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera davanti a Meret, anche se in fase offensiva la squadra si trasforma in un 4-2-3-1, con McTominay avanzato sulla sinistra. Lo scozzese ha avuto un sovraccarico muscolare, ma dovrebbe partire dal primo minuto insieme a Lobotka e Gilmour. «Billy ha fatto una grandissima partita contro l’Inter – ha sottolineato Conte – e sono stato chiaro coi ragazzi: nelle ultime undici gioca chi merita, non ci sono crediti. Gilmour sarà confermato, chi sta fuori deve farmi cambiare idea».

C’è ancora un ballottaggio tra Spinazzola e Olivera per il ruolo di terzino sinistro, mentre in attacco dovrebbero esserci Politano e Raspadori a supporto di Lukaku. Il belga, a secco dal 25 gennaio, vuole tornare a segnare e lanciare il Napoli verso la vittoria.

La Fiorentina è avvisata: Conte vuole un Napoli da battaglia, pronto a giocarsi tutto in queste ultime undici sfide della stagione.