Zola: “Inter favorita, ma il Napoli è solido. Palladino mi ha sorpreso”

L’ex fuoriclasse e tecnico analizza la Serie A: lotta scudetto aperta, Conte ha dato equilibrio agli azzurri. E su Gasperini…

La Serie A si conferma di alto livello, competitiva e incerta fino alla fine. Lo sostiene Gianfranco Zola, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, mentre da Londra osserva l’evolversi del campionato con la stessa visione raffinata che aveva in campo quando incantava con il Chelsea.

“L’Inter è la favorita, ma la lotta scudetto sarà aperta fino alla fine”

Per l’ex numero 10, la corsa al titolo sarà serrata fino all’ultima giornata. “L’Inter è una squadra forte in ogni reparto, con giocatori importanti. Resta la favorita”, spiega Zola. “Ma il Napoli, la Juventus, l’Atalanta e squadre come Lazio, Fiorentina e Roma rendono questo campionato di altissimo livello. Si deciderà solo alla fine”.

Il Triplete è possibile?

Secondo Zola, la squadra di Inzaghi ha la struttura per puntare a tutto, ma il cammino sarà duro: “L’Inter è ben attrezzata e ha alternative di livello in ogni reparto. Le possibilità ci sono, ma la concorrenza è forte sia in Italia che in Europa. La Champions è dispendiosa, ma può dare certezze e sicurezza che compensano le energie spese”.

Napoli-Fiorentina: “Partita affascinante”

Il Napoli arriva al big match con la Fiorentina forte di un buon pareggio contro l’Inter. “Gli azzurri hanno fatto una buona partita e questo deve dar loro fiducia”, dice Zola. “La Fiorentina sta facendo un campionato di spessore, Palladino si sta confermando un ottimo tecnico. Lo avevo seguito al Monza e mi era già piaciuto. Quest’anno sta facendo ancora meglio”.

Conte e il Napoli: “La solidità è la chiave”

Sul lavoro di Antonio Conte, Zola non ha dubbi: “Non avevo nessun dubbio che avrebbe fatto bene. Riesce sempre a tirare fuori il massimo dalle sue squadre, e se hai un gruppo con qualità e mentalità vincente come il Napoli, i risultati si vedono. La sua squadra ha trovato equilibrio, e questo è fondamentale”.

Quando gli viene chiesto di indicare un giocatore del Napoli che lo ha colpito, risponde deciso: “Scott McTominay. Un giocatore da circoletto rosso, come diceva Rino Tommasi”.

Kean, Gasperini e il Milan: le sorprese e le delusioni

Per la Fiorentina, Zola indica Moise Kean: “Non mi aspettavo una crescita così importante, bravissimo lui e il suo allenatore”.

Sorpreso dall’addio di Gasperini all’Atalanta? “Sì, non me lo aspettavo. Pensavo fosse il connubio perfetto tra tecnico e società. Sono sorpreso, come molti”.

E il Milan? “Sicuramente tutti si aspettavano di più. Avevano fatto acquisti importanti, ma è mancato equilibrio. In certi momenti hanno attaccato bene, ma sono stati fragili in difesa, e alla fine lo paghi”.

I migliori della stagione

Zola indica Nicolò Barella come uno dei migliori: “Sta crescendo in tutto: personalità, qualità, è di livello straordinario”. Tra gli altri, menziona Kenan Yildiz, Lautaro Martinez – che ha cambiato marcia da dicembre – e Charles De Ketelaere, oltre a Mateo Retegui con il Genoa”.

Le delusioni: Leao e Pellegrini

Infine, due nomi che si aspettava di vedere brillare di più: “Rafa Leao deve dare molto di più, da lui mi aspetto sempre tanto. Anche Lorenzo Pellegrini della Roma non sta rendendo come mi aspettavo”.