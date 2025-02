MERCATO – Romano: “Saint-Maximin-Napoli, scambio documenti in corso! I dettagli dell’operazione”

Il Napoli piazza il colpo Allan Saint-Maximin. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, uno dei massimi esperti di calciomercato internazionale, l’accordo con l’Al-Ahli è ormai definito e le parti hanno già iniziato lo scambio dei documenti per finalizzare l’operazione.

La formula è quella del prestito oneroso: il club di De Laurentiis verserà nelle casse della società saudita una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro, senza diritto di riscatto.

“Tutte le parti stanno ora aspettando il via libera legale da parte saudita e del Fenerbahce per interrompere il prestito”, ha rivelato Romano. Un passaggio formale che non dovrebbe compromettere la buona riuscita dell’affare.

Con l’arrivo di Saint-Maximin, il Napoli aggiunge al proprio reparto offensivo un elemento di grande qualità tecnica e imprevedibilità, caratteristiche che si sposeranno alla perfezione con il gioco offensivo di Antonio Conte.

🚨🔵 Napoli and Al Ahli have started exchanging all documents for Allan Saint-Maximin deal.

Loan deal worth €3/4m agreed, NO buy option included.

❗️ All parties are waiting the legal green light from Saudi side and Fenerbahçe to break loan… then will be here-we-go. pic.twitter.com/0Ht2iFz7vv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025