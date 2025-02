CDS – Comuzzo-Napoli, ore decisive: 35 milioni sul piatto, Commisso non fa sconti

Il ds Manna conferma l’interesse per il difensore viola ma frena: “Non andremo oltre i nostri parametri”. La Fiorentina continua a chiedere 40 milioni cash.

Il Napoli ha alzato il pressing per Comuzzo della Fiorentina. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, siamo alle battute finali della trattativa, con Commisso che finora non ha fatto sconti a De Laurentiis mantenendo ferma la richiesta di 40 milioni cash.

Il ds Giovanni Manna, prima della gara con la Roma, ha confermato l’interesse ma con prudenza: “È un ragazzo di grandissima prospettiva, siamo interessati ma non abbiamo alcuna fretta. Non andremo oltre i nostri parametri, ovvero il valore attuale del giocatore”.

L’offerta azzurra è strutturata così: 5 milioni per il prestito, 25 milioni per il riscatto obbligatorio più 5 milioni di bonus, per un totale di 35 milioni. Ore decisive per capire se la Fiorentina aprirà alla formula proposta dal Napoli.

Intanto Manna ha anche aperto al possibile arrivo di Saint-Maximin: “Non è un calciatore nostro, ci stiamo lavorando”.