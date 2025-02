Napoli-Inter, le probabili formazioni: Billing in vantaggio, Acerbi torna titolare

Il Maradona si prepara ad accogliere il big match tra Napoli e Inter, una sfida che potrebbe dire molto nella corsa scudetto. Come riportato dal Corriere dello Sport, entrambe le squadre si schiereranno con il 3-5-2, modulo ormai consolidato sia per Antonio Conte che per Simone Inzaghi.

Per il Napoli, la grande incognita riguarda la sostituzione di Anguissa: il ballottaggio è tra Billing e Gilmour, con il primo in leggero vantaggio. L’Inter, invece, ritrova Acerbi dal primo minuto dopo il riposo in Coppa.

Le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport

NAPOLI (3-5-2):

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

A disposizione: Scuffet, Contini, Rafa Marin, Juan Jesus, Olivera, Gilmour, Hasa, Ngonge, Okafor, Simeone.

Allenatore: Conte.

Indisponibili: Anguissa, Mazzocchi, Neres.

Squalificati: –

Diffidati: Anguissa, Di Lorenzo.

INTER (3-5-2):

J. Martinez; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

A disposizione: Calligaris, Taho, Bisseck, De Vrij, Asllani, Zielinski, Frattesi, Arnautovic, Correa, Taremi.

Allenatore: S. Inzaghi.

Indisponibili: Sommer, Di Gennaro, Darmian, Carlos Augusto, Zalewski.

Squalificati: –

Diffidati: Mkhitaryan, Barella, Bastoni.

Le ultime novità

Secondo il Corriere dello Sport, nel Napoli resta il dubbio a centrocampo tra Billing e Gilmour, mentre l’Inter punta sulla coppia Lautaro-Thuram con Acerbi che torna titolare dopo il riposo in Coppa. Una partita che promette spettacolo, con due squadre pronte a contendersi punti pesanti per i rispettivi obiettivi.