Repubblica: “Napoli-Inter, Conte si affida al 3-5-2: dubbio Gilmour-Billing a centrocampo”

Antonio Conte è pronto a sfidare l’Inter con il modulo che ha dato più certezze nelle ultime uscite. Come riportato da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, l’allenatore azzurro ha valutato diverse opzioni tattiche, ma alla fine dovrebbe confermare il 3-5-2, già visto contro Lazio e Como.

L’assenza di Anguissa ha costretto Conte a rivedere gli equilibri della squadra, ma il tecnico non vuole stravolgere l’assetto tattico in una partita così importante. Il Napoli arriva da un febbraio complicato, con soli tre punti in quattro partite e il sorpasso in classifica subito proprio dall’Inter. La sfida di domani (ore 18, arbitro Doveri di Roma) potrebbe rappresentare la svolta per gli azzurri nella corsa allo scudetto.

Dubbi a centrocampo: Gilmour o Billing accanto a Lobotka?

L’unica incertezza riguarda il sostituto di Anguissa. Contro il Como, Conte ha puntato su Billing, ma stavolta potrebbe esserci spazio per Billy Gilmour, arrivato dal Brighton per 14 milioni di euro.

Lo scozzese ha già giocato da titolare contro l’Inter nel match d’andata, terminato 1-1, e ha dimostrato di poter affiancare Lobotka in un centrocampo a due. Conte sta valutando l’ipotesi di utilizzare due registi, una soluzione provata solo in Coppa Italia contro il Palermo. La scelta verrà sciolta solo dopo la rifinitura odierna.

Scelte sulle fasce e in attacco: Politano e Spinazzola titolari

Sulle corsie laterali, confermato Politano a destra, con il compito di fare su e giù lungo la fascia, mentre a sinistra toccherà a Spinazzola, visto che Olivera non è ancora al 100%.

In attacco, nessun dubbio: spazio alla coppia Lukaku-Raspadori, con il secondo pronto a muoversi tra le linee per dare imprevedibilità alla manovra offensiva.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

🔹 NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, Gilmour (o Billing), McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

Allenatore: Conte.

Indisponibili: Anguissa.

🔹 INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Allenatore: Inzaghi.

Indisponibili: Sommer, Darmian, Carlos Augusto, Zalewski.

Napoli, una sfida che vale lo scudetto

Come evidenziato da Repubblica Napoli, il Napoli ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi e ritrovare entusiasmo dopo un periodo difficile. La sfida con l’Inter sarà una prova di forza e compattezza, ma anche di sacrificio difensivo per arginare il miglior attacco del campionato.

Il Maradona è pronto: il Napoli vuole riprendersi la vetta.