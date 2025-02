Napoli, tegola per Conte: Anguissa out contro l’Inter per infortunio muscolare

Brutte notizie in casa Napoli in vista dell’attesissima sfida contro l’Inter, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico Antonio Conte dovrà fare a meno di Frank Zambo Anguissa, costretto ai box per un infortunio muscolare riportato durante il match contro il Como.

Il centrocampista camerunense, entrato nel secondo tempo della sfida contro i lombardi, ha accusato un risentimento muscolare nei minuti finali della gara. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra, come comunicato ufficialmente dalla SSC Napoli nel suo bollettino medico:

“Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Anguissa ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

L’assenza di Anguissa rappresenta un duro colpo per Conte, che perde un elemento chiave del centrocampo proprio alla vigilia di un match fondamentale per le ambizioni stagionali del Napoli. Il camerunense è uno dei pilastri della mediana azzurra grazie alla sua fisicità, capacità di recupero palla e dinamismo, qualità che sarebbero state fondamentali nella sfida contro la capolista Inter.