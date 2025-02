Adani: “Lautaro l’uomo decisivo per l’Inter. Contro il Napoli può essere la svolta scudetto”

L’ex difensore dell’Inter Daniele Adani ha analizzato le dinamiche della corsa scudetto durante il podcast “Viva el Futbol”, soffermandosi in particolare sul ruolo cruciale di Lautaro Martinez e sull’importanza del prossimo big match tra Napoli e Inter. Adani, da sempre attento osservatore delle strategie di gioco, ha messo in luce alcune carenze offensive della squadra nerazzurra, sottolineando come il talento argentino sia spesso la chiave per sbloccare le partite più complesse.

“Ero allo stadio e osservavo le azioni: vedevo che mancava un giocatore come Luis Diaz, capace di puntare l’uomo e dribblare nel traffico. O il pallone veniva crossato di prima o passava da un compagno, ma quando serve attaccare nello stretto, non c’è neanche uno come Perisic che fa il doppio passo” – ha spiegato Adani – “Ed è in queste situazioni che diventa fondamentale il calcio piazzato o il guizzo di Lautaro Martinez, che sa fare la differenza nei momenti chiave”.

Nonostante queste dinamiche, l’Inter ha comunque dimostrato solidità e concretezza, qualità che Adani riconosce come determinanti in un campionato lungo e imprevedibile: “La vittoria è stata pesante, anche se non spettacolare. Quando non riesci a sfondare con le azioni manovrate, serve chi sa concretizzare anche con un mezzo pallone, e Lautaro in questo è una garanzia”.

Guardando alla prossima sfida contro il Napoli, Adani ha evidenziato quanto questo match possa incidere sulle sorti del campionato: “Se l’Inter vince contro il Napoli, mette un’ipoteca importante sul campionato. Taglia fuori i partenopei dalla corsa scudetto e trasforma la lotta in un duello ristretto. È una gara che può cambiare le dinamiche della stagione”.

Tuttavia, l’ex difensore mantiene una visione equilibrata sul contesto generale della Serie A: “Ora lo scontro è a tre, ma la partita di sabato potrebbe essere il primo vero spartiacque della stagione. Decisivo? Forse non ancora del tutto, ma di certo darà un segnale forte alle dirette concorrenti”.

Adani ha infine ribadito l’importanza di saper interpretare le partite con cinismo e lucidità, qualità che l’Inter ha spesso dimostrato nei momenti cruciali: “In campionato vince chi sa leggere le situazioni e chi sa soffrire quando serve. L’Inter è strutturata per farlo, ma dovrà dimostrarlo proprio in partite come quella contro il Napoli”.

La sfida al Maradona si preannuncia quindi come uno dei crocevia della stagione: con Lautaro al centro del progetto e la consapevolezza dei propri mezzi, l’Inter ha l’occasione di imprimere una svolta alla corsa scudetto.