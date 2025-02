Corriere dello Sport: “Napoli-Inter, Conte e Inzaghi: sfida allo specchio con il 3-5-2”

Il confronto tra Napoli e Inter sarà una sfida tattica che metterà di fronte il passato e il presente, due scuole di pensiero simili che si ritrovano a confrontarsi nel segno del 3-5-2. Come evidenziato dal Corriere dello Sport in un articolo di Fabio Mandarini, il modulo che ha segnato la carriera di Antonio Conte sarà ancora una volta il punto di riferimento anche nel big match del Maradona.

Continuità tattica per il Napoli, nonostante la sconfitta di Como

Nonostante la sconfitta contro il Como, Conte non sembra intenzionato a cambiare strategia. In un momento complicato, la priorità è la continuità, senza stravolgimenti che possano aumentare i dubbi già presenti. Il Napoli dovrà fare a meno di Anguissa, ma ha trovato in Raspadori un riferimento offensivo imprescindibile: a segno contro Lazio e Como, il numero 81 sta dimostrando di essere il giocatore più in forma e più lucido in questo momento della stagione.

Napoli a specchio: il pressing e la costruzione del gioco

Conte sta preparando una partita in cui il Napoli si difenderà a cinque e costruirà a tre, con Lobotka a dirigere il gioco e una mezzala di supporto. Lo sviluppo dell’azione e le marcature saranno fondamentali, come già visto all’andata a San Siro, quando Politano e McTominay si occuparono a uomo di Bastoni e Barella. Tuttavia, rispetto a quella gara, il Napoli oggi si affida a un 3-5-2 più consolidato.

Il passato di Conte e il presente dell’Inter

L’Inter arriva al Maradona con il modulo che Conte aveva introdotto nella sua esperienza nerazzurra, culminata con la vittoria dello scudetto nel 2021. Di quella squadra fanno ancora parte Lautaro, De Vrij, Barella, Bastoni e Darmian (quest’ultimo assente per infortunio).

Le possibili scelte di Conte

Gli ultimi allenamenti saranno decisivi per definire la formazione, ma lo scheletro della squadra sarà molto simile a quello visto a Como. Billing e Gilmour sono le due alternative per sostituire Anguissa, con il primo in crescita e il secondo che potrebbe tornare titolare proprio contro l’Inter, come all’andata.

In difesa, spazio a Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, mentre sugli esterni Politano e Spinazzola sembrano favoriti. A centrocampo, Lobotka guiderà il reparto con una mezzala da definire. In attacco, la coppia sarà formata da Raspadori e Lukaku.

Lo stadio Maradona sarà ancora una volta sold out, con oltre cinquantamila spettatori pronti a spingere il Napoli in una sfida che si preannuncia prestigiosa e decisiva per la corsa ai vertici della classifica.