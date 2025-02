Corriere dello Sport: “Febbraio nero. Napoli da podio per gli infortuni”

L’infortunio di Frank Anguissa ha catalizzato l’attenzione alla vigilia della sfida con l’Inter, ma analizzando i numeri, il Napoli si conferma tra le squadre di Serie A meno colpite dagli stop fisici. Come riportato dal Corriere dello Sport in un articolo di Fabio Mandarini, il club azzurro ha registrato 14 infortuni stagionali, di cui 8 di natura muscolare, molto meno rispetto a squadre come Inter e Atalanta, che guidano questa particolare classifica.

I dati sugli infortuni in Serie A

Al momento, il Napoli è la terza squadra con meno infortuni nel campionato italiano. Solo Cagliari (8 infortuni) e Lecce (13) hanno numeri migliori. Dietro agli azzurri si trovano:

Udinese e Venezia (16)

Fiorentina (18)

Roma (21)

Lazio (29)

Juventus (30)

Inter (31)

Bologna (32)

Atalanta (34), ultima in classifica

In totale, le squadre di Serie A hanno accumulato 432 infortuni, e i 14 del Napoli rappresentano appena il 3,2% del totale.

L’ultimo mese critico per gli infortuni muscolari

Nonostante la preparazione intensa voluta da Antonio Conte, le rotazioni ridotte e i campi di Castel Volturno particolarmente duri, il Napoli ha mantenuto un buon livello di prevenzione degli infortuni. Lo staff del tecnico, in collaborazione con il preparatore atletico Costantino Coratti e il responsabile medico Raffaele Canonico, ha lavorato per limitare i problemi muscolari.

Dall’inizio della stagione, gli infortuni muscolari hanno coinvolto:

Mazzocchi (due volte)

Meret

Politano

Neres

Anguissa

Spinazzola

Olivera

Il dato più preoccupante riguarda l’ultimo mese: quattro infortuni muscolari solo a febbraio, lo stesso numero registrato tra agosto e gennaio. Olivera, Neres, Mazzocchi e Anguissa sono stati gli ultimi a fermarsi, tutti con problemi al polpaccio o al soleo, tranne Neres.

Per gestire al meglio il momento critico, Conte ha ridotto il carico di lavoro, limitando le doppie sessioni di allenamento. Tuttavia, resta il problema della componente casuale, con gli infortuni che si sono concentrati in un mese chiave della stagione.