Gazzetta dello Sport: “Napoli-Inter, Conte studia le mosse: tridente, 3-5-2 o una sorpresa?”

Il Napoli si prepara alla sfida con l’Inter tra dubbi tattici e assenze pesanti. La perdita di Anguissa costringe Antonio Conte a rivedere gli equilibri, con il tecnico pronto a scegliere tra diverse soluzioni per affrontare la capolista.

Come riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, l’ultima emergenza si aggiunge a una lunga lista di problemi per il Napoli, che già ha dovuto fare a meno di Olivera, Spinazzola, Neres e Mazzocchi. La recente svolta tattica con il 3-5-2 ha dato compattezza alla squadra nelle vittorie contro Lazio e Como, e Conte potrebbe confermarlo anche contro l’Inter, puntando su un Napoli aggressivo e organizzato.

Tuttavia, non è escluso un ritorno al 4-3-3, con Di Lorenzo che tornerebbe sulla fascia e Politano più alto per sfruttare le qualità offensive. A sinistra, invece, potrebbe esserci Spinazzola o Raspadori. Sarebbe una scelta più coraggiosa, vicina a quella vista all’andata, quando gli azzurri misero in difficoltà i nerazzurri.

Infine, una soluzione più estrema potrebbe essere l’inedito 4-2-3-1, con un centrocampo più muscolare e la possibilità di inserire McTominay o Gilmour accanto a Lobotka per garantire equilibrio.

Conte ha ancora tre giorni per sciogliere gli ultimi dubbi, tra analisi, prove tattiche e valutazioni sulla condizione fisica dei suoi. Con un’Inter lanciata verso lo scudetto, il Napoli dovrà trovare la formula giusta per tenere vivo il sogno di una rimonta Champions.