Gazzetta dello Sport: “Napoli a pezzi”

Quella che poteva essere la stagione della rivoluzione targata Conte rischia di trasformarsi in un’annata segnata dagli infortuni. A pochi giorni dalla sfida con l’Inter, il Napoli perde Frank Zambo Anguissa, uno dei suoi uomini chiave a centrocampo.

Come riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra, costringendo il camerunese a uno stop di almeno tre settimane. Salterà le sfide contro Inter e Fiorentina, mentre il suo rientro potrebbe avvenire dopo la sosta per le nazionali, in vista della partita con il Milan a fine marzo.

Emergenza in casa Napoli

Per Conte è l’ennesima tegola in una stagione già condizionata da numerosi infortuni. L’allenatore aveva messo in guardia la squadra dal rischio di “andare fuori giri”, e il ko di Anguissa è il quinto che colpisce il muscolo soleo tra i giocatori azzurri in questa stagione. Prima di lui erano già stati fermati Mazzocchi (due volte), Politano e Olivera. Un problema che potrebbe derivare dalla pianificazione atletica o dalla gestione dei recuperi, considerando anche il calendario fitto e l’intensità richiesta dal tecnico.

Un’assenza pesante

L’assenza di Anguissa rappresenta un duro colpo sia a livello tattico che di leadership. Il centrocampista è stato determinante in fase offensiva, con cinque gol e tre assist in stagione, oltre a garantire equilibrio e dinamismo in mezzo al campo. La trasferta di Como, oltre alla perdita della vetta della classifica, ha portato via anche uno dei pilastri del Napoli di Conte.

Ora il tecnico dovrà trovare una soluzione per colmare il vuoto, con opzioni come Gilmour, McTominay o un possibile cambio di modulo. Nonostante l’emergenza, il Napoli dovrà stringere i denti e raccogliere tutte le energie per affrontare l’Inter e mantenere vive le speranze nella lotta al titolo.