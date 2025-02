Gigi De Canio: “Il Napoli reagirà, Conte sa come risolvere la crisi”

Gigi De Canio, ex tecnico del Napoli nella stagione 2001-2002, conosce bene Antonio Conte. Fu proprio lui a tenerlo a battesimo nel suo primo passo da allenatore, quando il giovane Antonio ricopriva il ruolo di collaboratore tecnico nel Siena. Oggi, alla vigilia del big match tra Napoli e Inter, De Canio analizza il momento degli azzurri e scommette sulla capacità di Conte di guidare la squadra fuori dalla fase complicata.

Napoli in calo o crisi passeggera?

«Né l’uno né l’altro. Siamo di fronte alle classiche insidie di un campionato lungo e difficile, che inevitabilmente riserva momenti complicati, spesso figli di situazioni sfavorevoli come gli infortuni. Non farei drammi: il Napoli è stato primo in classifica per lungo tempo e ora è distante solo un punto dalla vetta. Non possiamo etichettare come crisi qualche partita non giocata al meglio».

Niente allarmismi, quindi?

«Assolutamente no. Le motivazioni della squadra sono evidenti e restano solide. È chiaro che in un campionato competitivo come questo ci siano fasi altalenanti. Il Napoli ha la forza per reagire e lo dimostrerà».

Verso il big match con l’Inter

Sabato al Maradona arriva l’Inter, capolista del campionato. Un match che si preannuncia cruciale per la lotta scudetto. «Sarà una partita diversa dalle altre – sottolinea De Canio –. Parliamo di due tra le squadre più accreditate per il titolo. La favorita resta l’Inter, ma il Napoli ha dimostrato di poter giocare alla pari contro chiunque. Mi aspetto una gara intensa, forse anche bloccata a tratti dal tatticismo, ma sicuramente avvincente».

Il Conte che De Canio conosce bene

Gigi De Canio conosce Conte meglio di tanti altri: «Antonio è sempre stato determinato, anche quando era agli inizi della sua carriera da allenatore. Aveva già le stimmate del leader e la voglia di lasciare il segno. La sua forza è la determinazione assoluta: non si arrende di fronte alle difficoltà e anzi, è proprio in questi momenti che dà il meglio».

La gestione della pressione

Conte ha più volte parlato della pressione che circonda la squadra in questo momento complicato. De Canio, però, non crede che sia un limite: «Non penso che il Napoli stia soffrendo mentalmente. Le difficoltà sono legate più alle assenze e agli infortuni che a cali psicologici. Giocatori chiave fuori dai giochi limitano inevitabilmente certe dinamiche di squadra».

Sulla strategia per il big match

Infine, De Canio si concentra sul piano tattico: «Contro l’Inter, il Napoli non deve perdere. Anche un pareggio può essere un risultato prezioso, considerando che ci sono ancora tante partite davanti. Servirà saggezza, intelligenza e la capacità di gestire i momenti chiave della gara. Conte saprà come impostare la partita. È un maestro in queste situazioni».

Il messaggio è chiaro: niente allarmismi e fiducia piena nella gestione di Conte. Il Napoli può ancora dire la sua nella corsa scudetto e il match con l’Inter potrebbe essere la scintilla per riprendere slancio.