Franco Colomba: “Kvara simbolo dello scudetto, ma il Napoli soffre senza un sostituto all’altezza”

Intervenuto ai microfoni di Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”, l’ex allenatore del Napoli Franco Colomba ha analizzato l’attuale momento della squadra partenopea, soffermandosi in particolare sull’importanza di Khvicha Kvaratskhelia e sulle difficoltà che il club sta incontrando in stagione.

“Kvara non è un calciatore qualsiasi, ma un emblema dello scudetto” – ha dichiarato Colomba – “Il Napoli stava facendo discretamente bene, ma quando il georgiano comincia a ruotare o viene a mancare, la squadra inevitabilmente ne risente. Serviva un sostituto di pari livello per garantire continuità, ma questo non è arrivato. È stato preso un giocatore che ha qualità e frecce al suo arco, ma che ha giocato poco finora”.

Colomba ha poi fatto riferimento ad altre realtà del campionato, spiegando come il calo di rendimento sia una dinamica naturale durante la stagione: “In questo momento un po’ tutte le squadre stanno attraversando delle difficoltà. Non vedo squadre irresistibili al momento e mantenere un ritmo elevato per tutta la stagione è complicato. Gli scudetti, si sa, si vincono a marzo, quando ogni punto pesa di più”.

L’ex tecnico ha anche evidenziato l’importanza della prossima sfida contro l’Inter, considerandola cruciale per le ambizioni del Napoli: “Sarà fondamentale fare una grande partita contro l’Inter. Quelle sono le gare che possono davvero decidere una stagione. Un risultato positivo darebbe entusiasmo e consapevolezza alla squadra in un momento chiave”.

Infine, Colomba ha ribadito la centralità di giocatori come Kvaratskhelia nel progetto tecnico del Napoli: “Giocatori come lui cambiano le partite e determinano le stagioni. Se manca un sostituto all’altezza, la squadra ne risente inevitabilmente”.

Il Napoli si prepara così ad affrontare le prossime sfide con la consapevolezza di dover ritrovare continuità e compattezza, puntando su quei giocatori simbolo che, come sottolineato da Colomba, possono fare la differenza nei momenti cruciali della stagione.