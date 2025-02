Como, il presidente Suwarso dopo la vittoria contro il Napoli: “Non è stata una sorpresa, vogliamo costruire la nostra identità”

La vittoria contro il Napoli è stata un momento storico per il Como, ma per il presidente Mirwan Suwarso non si è trattato di una sorpresa. Attraverso un appassionato messaggio pubblicato sui social, il numero uno del club lariano ha voluto celebrare il successo contro i partenopei, sottolineando il duro lavoro e la determinazione che hanno portato a questo risultato.

“Vincere contro il Napoli è stato speciale, ma non una sorpresa. Non per noi. Non per chi vede ogni giorno il lavoro instancabile dei nostri giocatori e allenatori, non per chi assiste alla loro crescita, alla loro fama e alla loro incrollabile fiducia in sé stessi e in questa squadra”, ha dichiarato Suwarso.

Il presidente ha voluto mettere in evidenza la mentalità del Como, un club giovane e ambizioso che lavora quotidianamente per migliorarsi: “Siamo una squadra giovane, ambiziosa e determinata. Ogni giorno lottiamo per essere migliori di ieri. Ogni partita dimostriamo di meritare il nostro posto”.

Ma il messaggio di Suwarso va oltre il risultato del campo. La vittoria contro una delle big del calcio italiano ha infatti riacceso una sfida più profonda: quella di consolidare l’identità del Como, dentro e fuori dal terreno di gioco. “La partita di ieri ci ha ricordato un’altra grande sfida: quella che dobbiamo vincere fuori dal campo. Molti di noi sono cresciuti tifando per i giganti del calcio italiano — Napoli, Milan, Inter. Ora vogliamo far sì che il nostro stadio sia davvero la nostra casa, riempita solo da chi canta per noi”.

Il presidente ha ribadito il desiderio di rendere il Como una realtà riconosciuta e amata non solo per il calcio espresso sul campo, ma anche per l’identità e il legame con il territorio: “Questo viaggio va oltre il calcio. Si tratta di farci vedere, conoscere, amare. Di far innamorare le persone — non solo del nostro calcio, ma di Como, della nostra casa, della nostra identità”.

L’obiettivo è chiaro: rendere il Como un club capace di entusiasmare, attirare nuovi tifosi e consolidare il senso di appartenenza. “Vogliamo essere la squadra più emozionante da guardare, nel luogo più bello del mondo. E ogni giorno lavoriamo per trasformare questo sogno in realtà: un tifoso alla volta, un cuore alla volta. Siamo il Como. E continueremo a lavorare fino al giorno in cui il nostro stadio apparterrà solo a noi. Semm Cumasch!”.

Un messaggio che rafforza l’ambizione di un club che non vuole solo sorprendere sul campo, ma costruire un progetto solido, capace di lasciare il segno nel calcio italiano e nel cuore dei suoi tifosi.