Inter verso il Napoli, emergenza esterni: fiducia in Thuram, ma sulle fasce è allarme

MILANO – Fiducia in Marcus Thuram, ma il reparto esterni è in piena emergenza. Come riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi spera di avere il francese a disposizione per la sfida contro il Napoli, ma sulle corsie laterali la situazione è critica: con lo stop di Darmian, gli unici rimasti sono Dumfries e Dimarco.

Thuram titolare? La decisione passa dagli ultimi test

Il dolore alla caviglia sinistra di Thuram sembra essersi risolto, come dimostrato dalla sua esultanza dopo il gol di Arnautovic contro la Lazio. Ieri il numero 9 ha alternato lavoro con il gruppo e un programma personalizzato, ma oggi è previsto il suo rientro definitivo in squadra.

Se le risposte saranno positive, Inzaghi conta di lanciarlo dal primo minuto. La sua velocità e la capacità di attaccare gli spazi possono rivelarsi decisive. In caso contrario, il tecnico potrebbe affidarsi nuovamente ad Arnautovic, mentre Correa, per caratteristiche, potrebbe offrire un’alternativa tattica.

Emergenza sulle fasce: Darmian ko, Carlos Augusto e Zalewski out

Oggi si avranno aggiornamenti sulle condizioni di Darmian, uscito contro la Lazio per un problema ai flessori della coscia sinistra. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo stop sarà di circa venti giorni, con rientro previsto dopo la sosta.

Le assenze non finiscono qui: Carlos Augusto è quasi sicuramente out fino all’andata con il Feyenoord, mentre per Zalewski il rientro è fissato per il ritorno con gli olandesi.

Con sole due alternative disponibili, Dumfries e Dimarco saranno costretti agli straordinari. Se l’olandese è in buone condizioni, Dimarco appare affaticato. Non è escluso che, nel corso della partita, Inzaghi possa ricorrere nuovamente al 4-4-2, come visto nel finale contro la Lazio.