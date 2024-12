Il Mattino: “Napoli su Zirkzee, Conte ha un piano per gennaio”

Secondo il quotidiano, gli azzurri tenteranno il colpo nonostante il Manchester United chiuda alla cessione. Il tecnico spinge per innalzare il livello della rosa.

Il Napoli è pronto a tentare il colpo Joshua Zirkzee. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club azzurro sta preparando un assalto last minute per l’attaccante ex Bologna, che non ha convinto il Manchester United in questi primi mesi.

“Manchester United e Aston Villa chiudono alla cessione a gennaio per Zirkzee e Duran, ma il club azzurro prepara l’assalto last minute”, scrive il quotidiano napoletano, che poi svela il pensiero di Antonio Conte: “La teoria del tecnico è chiara. Visto che il ‘livello Napoli’ va innalzato con almeno 7-8 innesti da qui alla prossima estate, se l’occasione capita già adesso, meglio non farsela sfuggire”.

Il quotidiano sottolinea come il tecnico pugliese abbia le idee chiare: “Basta ricordare quel ‘il presidente se ne deve fare una ragione: i calciatori vanno presi’ per comprendere le idee di Conte”. Il direttore sportivo Giovanni Manna conosce le intenzioni dell’allenatore e, con il supporto di De Laurentiis, potrebbe tentare l’affondo già a gennaio.