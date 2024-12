Conte blinda Juan Jesus, ecco chi sarà ceduto a gennaio

Gli azzurri preparano diversi movimenti per la sessione invernale. Conte vuole elementi pronti subito: la situazione reparto per reparto.

Il Napoli si prepara a un gennaio intenso sul mercato. Dopo i numerosi cambi estivi e il passaggio al nuovo modulo di Antonio Conte, il club azzurro punta a inserire elementi immediatamente utili che possano diventare punti fermi del progetto tecnico.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la priorità resta un difensore centrale, da acquistare possibilmente nei primi giorni di gennaio. Per fare spazio al nuovo arrivo, inizialmente sembrava in partenza Juan Jesus, in scadenza a giugno. Lo scenario è però cambiato: il brasiliano sta sostituendo l’infortunato Buongiorno (che Conte ha blindato) e così il principale indiziato alla partenza è diventato Rafa Marin, che chiede più spazio. Sul giovane difensore ci sono il Como e diverse squadre estere.

Novità anche sulle fasce: Spinazzola, arrivato come quinto di centrocampo prima del passaggio alla difesa a quattro, sta trovando poco spazio. Prima di affondare su Biraghi o altre piste, il club dovrà trovare una sistemazione all’ex Roma.

A centrocampo potrebbe servire una nuova mezzala offensiva come alternativa ad Anguissa e McTominay. Da definire il futuro di Folorunsho, che ha diverse richieste. In bilico anche Raspadori, che come confermato da Conte è ora solo un’alternativa allo scozzese: difficile però che arrivi l’offerta richiesta da De Laurentiis. In partenza Zerbin.