Biraghi, il Napoli fa sul serio: la Fiorentina vuole Folorunsho

L’esperto di mercato Rai conferma la trattativa con la Fiorentina per l’esterno. Spinazzola verso l’estero.

Il Napoli accelera per rinforzare la fascia sinistra. Secondo quanto rivelato da Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, intervenuto a Canale 21, i contatti con la Fiorentina per Cristiano Biraghi sono già in corso.

Il giornalista ha fatto il punto sulla situazione: “Ci sono dialoghi aperti da giorni tra le società per Biraghi. La trattativa potrebbe svilupparsi in due modi: un trasferimento diretto o uno scambio che coinvolgerebbe Folorunsho, profilo molto apprezzato dalla Viola”.

La pista Spinazzola sembra invece raffreddarsi: “La Fiorentina non è pienamente convinta dell’ex Roma, il cui entourage sta già valutando alcune opportunità all’estero”, ha concluso Venerato.