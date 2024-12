SKY – Il Napoli spinge per Danilo! La Juve trema: Spunta la richiesta di Conte”

Marchetti annuncia che il difensore attratto dal progetto Napoli e da Conte.

Clamorosa indiscrezione lanciata da Luca Marchetti durante “Sky Calcio Club”. Il giornalista ha svelato la forte offensiva del Napoli per Danilo, pilastro della difesa della Juventus.

“Il Napoli non si è affatto spaventato dalle dichiarazioni del brasiliano a Sky”, rivela Marchetti, che poi lancia la bomba: “Il giocatore, da quello che sappiamo, apre all’affare. La prospettiva di giocare con più continuità e di lavorare con Conte lo attira molto”.

La palla passa ora alla Juventus. Giuntoli si trova in una posizione delicata: perdere Danilo significherebbe dover acquistare due difensori centrali, con Antonio Silva del Benfica già nel mirino grazie ai rapporti con Jorge Mendes.

Ma non è tutto. Gli azzurri guardano in casa bianconera anche per il centrocampo: serve un giocatore alla Zielinski, con Fagioli tra i profili monitorati per rinforzare la rosa di Conte.