Il Mattino – Danilo ha scelto: vuole solo il Napoli

Il difensore brasiliano gradirebbe il trasferimento in azzurro, ma l’operazione resta complessa. Si valuta anche la risoluzione del contratto

Importante novità sul fronte mercato per il Napoli. Secondo quanto riporta Il Mattino, Danilo avrebbe dato il suo gradimento al trasferimento alla corte di Antonio Conte. L’operazione con la Juventus, tuttavia, presenta ancora diversi ostacoli.

L’idea di uno scambio con Giacomo Raspadori non sta decollando per due motivi principali: da una parte il club azzurro non intende cedere l’attaccante ai bianconeri, dall’altra l’entourage del brasiliano preferirebbe evitare di essere inserito in uno scambio.

Non è da escludere una soluzione alternativa: il centrale potrebbe rescindere consensualmente il suo contratto con la Juventus per poi firmare un accordo di un anno e mezzo con il Napoli. Una pista che al momento resta sullo sfondo ma che potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane.