Il Napoli ha l’accordo con un difensore. La verità su Skriniar e Koulibaly

L’esperto di mercato della RAI fa il punto sul difensore: “Il club dialoga con un intermediario. Pronti 18 mesi di contratto”

Il Napoli intensifica la ricerca del difensore dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Ciro Venerato, esperto di mercato della RAI, ha svelato ai microfoni di Canale 21 gli ultimi sviluppi sulla strategia azzurra.

Il nome forte è quello di Danilo: “Il Napoli sta dialogando da tempo con un intermediario del calciatore. La strategia è chiara: non vogliono disturbare la Juventus per questi 6 mesi di contratto. È già pronto un accordo di 18 mesi”. Un indizio arriva dal mercato bianconero: “La Juve potrebbe prendere due difensori a gennaio, a quel punto il brasiliano sarebbe fuori dal progetto”.

Venerato ha poi fatto chiarezza sugli altri nomi: “Luiz Felipe è svincolato ma non è una priorità. Kiwior e Dragusin sono quasi impossibili perché non vengono ceduti in prestito”. Nessuna possibilità invece per Skriniar e Koulibaly: “Non interessano al club, il ritorno del senegalese è solo un sogno dei tifosi”.

La pista Danilo resta calda anche grazie ai rapporti tra il suo entourage e il ds Manna. Prima di virare su altri obiettivi come Martinez Quarta, il club attende sviluppi dal fronte Juventus.