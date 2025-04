Pierpaolo Marino: “Napoli, avanti senza badare al bel gioco. A gennaio mercato sbagliato”

A Radio Napoli Centrale, nel corso del programma Un Calcio alla Radio – Terzo Tempo, è intervenuto il dirigente sportivo Pierpaolo Marino, che ha espresso un’analisi lucida e critica sulla situazione del Napoli nella volata scudetto, soffermandosi su mercato, infortuni, gestione societaria e sul ruolo di Antonio Conte.

Sulle dichiarazioni in conferenza: “Tempi sbagliati, Conte doveva attendere”

«Quando si va in conferenza stampa – ha affermato Marino – bisognerebbe concordare quantomeno i tempi, forse anche i temi. Certe cose, dette con largo anticipo, non aggiungono nulla alla corsa scudetto, anzi, rischiano di togliere. Credo che i tempi scelti da Conte per i suoi interventi siano completamente sbagliati».

Il mercato di gennaio: “Completamente sbagliato”

Il dirigente è tornato anche sulle scelte fatte dal Napoli nella sessione invernale di calciomercato: «Ho sempre evidenziato che a gennaio il Napoli ha sbagliato tutto. Non si può non raggiungere nessun obiettivo, soprattutto per una società organizzata con un ds valido, anche se giovane. Prendere Okafor all’ultimo secondo è stato un errore. Se fossi l’allenatore del Napoli, avrei di che lamentarmi».

Infortuni e condizioni dei campi: “Ho i miei dubbi…”

«Quando ero io a gestire i campi, erano perfetti. Non so oggi in che condizioni siano. Ho dei dubbi che certi infortuni siano legati al terreno: se troppo duro, causa problemi ai tendini, ma la situazione è diversa».

Su De Laurentiis: “Più equilibrato rispetto al passato”

«Quest’anno – ha sottolineato Marino – il presidente De Laurentiis si sta comportando bene. Non sta facendo le solite dichiarazioni che disturbano l’ambiente. Sta parlando di temi non tecnici, ma posso immaginare che sia arrabbiato. Al di là del merito delle parole di Conte, che in parte condivido, i tempi delle sue dichiarazioni sono stati, ripeto, fuori luogo».

Sulla lotta scudetto: “Conta solo vincere, McTominay è il fuoriclasse”

Infine, Marino ha commentato la vittoria del Napoli a Monza e la corsa al titolo: «La prova non conta, chi se ne frega del bel gioco. Il Napoli ha vinto con il suo vero fuoriclasse: McTominay sa fare bene sia la punta che il centrocampista. Ora bisogna pensare solo a vincere le prossime cinque partite. In un testa a testa così serrato, il risultato giustifica tutto».