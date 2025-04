Questo è davvero troppo: pilota Ferrari ubriaco dopo la gara | “Non si regge in piedi”

Mentre la Ferrari cerca continuità in pista, fuori dal circuito spunta un episodio clamoroso che ha lasciato tutti senza parole.

La stagione 2025 della Ferrari si sta rivelando complessa, intensa e, sotto certi aspetti, promettente. Nonostante alcune difficoltà iniziali, il team di Maranello ha mostrato segnali di crescita, puntando tutto sull’affidabilità della monoposto e sulla sinergia tra scuderia e piloti. Il progetto tecnico messo in campo sta cercando di colmare quel gap che da anni separa il Cavallino Rampante dai vertici della Formula 1.

Il team continua a lavorare con costanza, consapevole che il percorso verso la vetta è lungo ma non impossibile. La base c’è, l’entusiasmo anche. I tifosi sognano, sperano, e seguono ogni gara con quella passione tutta italiana che trasforma ogni weekend di gara in un evento nazionale.

La Ferrari, anche quando non domina, resta il simbolo più riconoscibile del motorsport. E ogni gesto, ogni sussurro, ogni leggenda che ruota attorno ai suoi protagonisti attira inevitabilmente l’attenzione. Ma non solo quella dei piloti attuali. Perché la storia della Rossa è fatta anche di ex campioni che, per un motivo o per un altro, continuano a far parlare di sé.

Negli ultimi giorni, infatti, è emerso un episodio curioso che ha riportato sotto i riflettori un volto storico della Ferrari. Un campione del mondo, conosciuto tanto per il talento in pista quanto per il suo stile di vita sopra le righe. Un pilota che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi, ma che fuori dal paddock non ha mai smesso di sorprendere.

La rivelazione in diretta TV

Il giornalista Antonio Lobato, da anni voce della Formula 1 in Spagna, è stato protagonista di un momento inaspettato durante una trasmissione televisiva. Quando gli è stato chiesto chi fosse il personaggio più curioso incontrato nel Circus, non ha avuto dubbi: “Kimi Raikkonen”.

Lobato ha raccontato due episodi che lo riguardano. Il primo a Budapest, durante una festa post-GP: “Era sdraiato sul bancone di un bar mentre gli versavano alcol in bocca. Era così ubriaco da perdere portafoglio, passaporto e denaro. Non poteva più lasciare l’Ungheria”. Il secondo in Brasile: “Una barca attracca. Kimi scende barcollando, con un timbro sulla fronte, completamente ubriaco. La gente era scioccata”.

Era lui: il campione silenzioso

Già, proprio lui: Kimi Raikkonen. Campione del mondo nel 2007 con la Ferrari, l’ultimo a portare il titolo iridato a Maranello. Un pilota silenzioso, glaciale nei box ma imprevedibile lontano dalle piste. I suoi eccessi fuori dall’abitacolo non hanno mai intaccato il rispetto che i tifosi hanno per lui, anzi: lo hanno reso, forse, ancora più autentico.

Kimi Raikkonen non corre più in Formula 1, ma il suo spirito libero, ribelle e genuino continua a circolare nei racconti del paddock. E a quanto pare, anche nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di incrociarlo nei suoi momenti più… alternativi.