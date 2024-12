Gazzetta: “Il Napoli pensa a Pellegrini, Raspadori può essere la chiave”

Il capitano giallorosso vive un momento difficile nella capitale. Gli azzurri studiano la formula per gennaio con il cartellino dell’attaccante.

Il Napoli guarda in casa Roma per rinforzare il centrocampo richiesto da Antonio Conte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso attualmente ai margini del progetto.

Il quotidiano rosa descrive il profilo del centrocampista: “Un dieci vecchia maniera, centrocampista capace di illuminare dalla trequarti in su, ma pure di garantire equilibrio e fisicità in mediana. A pensarci bene, è proprio quello che serve oggi al Napoli per il salto di qualità in mediana. Una mezzala alla Hamsik o alla Zielinski, per intenderci. Uno che può far male da fuori area. Ma pure su calcio piazzato”.

La situazione del capitano giallorosso nella capitale non è delle migliori: “Pellegrini a Roma sta vivendo il momento più complicato della sua carriera. L’ambiente è diventato ostile, specie perché una parte dei tifosi ritiene il capitano responsabile degli addii di Mourinho prima e De Rossi poi”, sottolinea La Gazzetta. Che aggiunge: “Il problema è che Lorenzo adesso sembra fuori anche dal progetto tecnico: Ranieri lo ha escluso nelle ultime partite”.

La chiave per l’operazione potrebbe essere Giacomo Raspadori: “Raspa è l’uomo chiave del mercato del Napoli. Sta giocando poco, ma gli estimatori non mancano e tra questi c’è ovviamente la Roma”. L’unico nodo da sciogliere riguarda l’ingaggio: “Pellegrini ha un ingaggio pesante alla Roma per i prossimi 18 mesi, il Napoli potrebbe spalmarlo su un quadriennale per convincerlo ad accettare”.